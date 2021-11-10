سامح بسيوني يتحدث عن تجربته المسرحية خلال مؤتمر صحفي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمرا صحفيا للفنان والمخرج سامح بسيوني، الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2020 بحضور أمين سر الجائزة الدكتورة عبير فوزي ، وأدار المؤتمر المخرج والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، والذي بدأ بسرد أهم أعمال سامح بسيوني المسرحية ومنها مسرحيات: يوليوس قيصر ومشعلو الحرائق ورئيس جمهورية نفسه وهاملت وساحرات سالم وفاوست ، وغيرها من الأعمال ، كما تناول أهم المناصب التي تولاها وتدرج فيها وصولا لمنصبه الحالي كمدير لمسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح .

من جانبها أكدت د. عبير فوزي، أمين سر اللجنة المقررة للجائزة، أنها المرة الأولى في عمر المهرجان تمنح الجائزة بتلك الآلية، فسابقا أقيمت من خلال التصويت عبر الإنترنت، ومرة من خلال الجمهور .

وأضافت: "قام أعضاء اللجنة بوضع قائمة كبرى ضمت مخرجين وممثلين ونقاد وصحفيين، وطلب منهم أن يرشحوا بكامل حريتهم ثلاث شخصيات مسرحية يروا فيهم نواة للتفرد الفنى، فتصدر سامح بسيوني قائمة الترشيحات نظرا لمجهوداته الكبيرة في دعم وتشجيع الشباب.

وعبر الفنان والمخرج سامح بسيوني، عن سعادته بفوزه بتلك الجائزة، مؤكدا أن هذه الجائزة بمثابة تكريما له ، وعن عمله في الإدارة المسرحية، قال : "أسعى من خلال إدارتي لمسرح الشباب إلى دعم المخرجين الجدد، فسينطلق مشروعي الجديد خلال أيام بصحبة 10 مخرجين، كل منهم سيقدم مسرحية لمدة 15 يوما أمام الجمهور بشكل احترافي، ليكون مجمل ليالي العرض 150 ليلة".

حضر المؤتمر الصحفي الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون السابق ، الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان أيام قرطاج ، الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية .