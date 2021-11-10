بعد تداول زيارته لـ سهير البابلي.. كاظم الساهر يتصدر "تريند جوجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدر الفنان كاظم الساهر، "تريند" موقع البحث الشهير "جوجل"، بعد نشر صفحة على فيسبوك تحمل اسم "محبي كاظم الساهر" تفاصيل حول زيارته للفنانة سهير البابلي داخل المستشفى.

وذكرت الصفحة، أن الفنان كاظم الساهر كان في ذات المستشفى التي يستكمل شقيقه فيها علاجه الطبيعي، وعندما علم بوجود الفنانة سهير البابلي بنفس المكان، قرر زيارتها.

وأضافت الصفحة، أن الفنان كاظم الساهر طلب من إدارة المستشفى أن يقوم بزيارة الفنانة سهير البابلي للإطمئنان على حالتها الصحية، إذ رفضت الإدارة طلب الأول لعدم استقرار حالتها الصحية ومكوثها بغرفة العناية المركزة والتي لا يسمح الزيارة من خلالها، حيث يتم الاطمئنان عليها من زجاج غرفة العناية المركزة بعد الانتهاء من العلاج الطبيعي لشقيقه".

جدير بالذكر أن الفنان كاظم الساهر، يستعد لإحياء حفل غنائي بالإمارات، مساء الجمعة 26 نوفمبر، حيث تُعيد هذه الإطلالة القيصر إلى دبي بعد قرابة شهر عن آخر حفلاته الغنائية بالإمارات في منتصف أكتوبر الماضي التي افتتح خلالها موسم حفلات "أمسيات خالدة" في مهرجان دبي إكسبو العالمي.