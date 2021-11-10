شكرا لقرائتكم خبر عن محمود المهدى يعلق على انتهاء خلافه مع زوجته منة عرفة: ثقتى فى ربنا كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمود المهدى، على انتهاء خلافه مع زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، قائلا :" الحمد لله دائما ثقتى فى ربنا كبيرة، وشكرا لكل واحد أتمنى الخير لينا، ربنا يردهولك أضعاف".

وقال محمود المهدى فى ستورى حسابه بانستجرام :"الحمد لله دائما ثقتى فى ربنا كبيرة، وشكرا لكل واحد اتمنى الخير لينا، ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف".



محمود الهدى

وأعلنت الفنانة منة عرفة انتهاء خلافها مع زوجها محمود المهدي، بعد أن أذاع الأخير خبر انفصالهما على مواقع التواصل الاجتماعى، لتخرج منة اليوم لتعيد المياه إلى مجاريها.

وكتبت منة عبر حسابها على انستجرام: «من أصعب اللحظات اللى ممكن تعدى على أى ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقه فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبة لكوا نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها".

وأضافت: "رهان بتعملوه مع بعض على اننا مش هنكمل !، أو مادة خام للشماتة فينا، خراب البيت عمره ما كان حاجة سهلة على الست أو على الرجل أو على أهالينا، فى عز ضعفى وحزنى وكسرتى إلى ربنا ما يكتبها على أى ست مرحمتونيش ولا قدرتوا إنى فى موقف لا أحسد علیه وشمتانين فينا!! قد إيه أنتوا ناس متعرفوش ربنا ولا فى قلوبكم رحمة، أتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت فى بعض".

وتابعت :"لكن دى غلطتى أنا إنى شاركتكوا حياتى الشخصية، الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكن الخلاف إلى حصل كشف لنا ناس كتير حوالينا كانوا بيمثلوا انهم فرحانين لينا بس الحقيقى إنهم كانوا مستنين أول مشکلة عشان يشمتوا فى كسرتى وخراب بيتي".

واختتمت:«بس والله ربنا مش هينولهلكو وربنا يخليلى أهلى وزوجى والناس اللى بتتمنالى الخير ووقفت جمبى".