شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى ينشر فيديو من كواليس البروفات استعدادا لحفله بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان التونسى الكبير صابر الرباعى، مقطع فيديو، من تدريباته والبروفة التى تسبق حفله المنتظر فى مكتبة الإسكندرية غدا الخميس، خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الثلاثين والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك في تمام الثامنة من مساء غد الخميس بقيادة المايسترو هانى فرحات، على مسرح مكتبة الإسكندرية.

ونشر الرباعى الفيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، قبل قليل، وعلق :"من بروفة حفل مكتبة الإسكندرية غداً .. جاهزين؟".

ويستعد الفنان التونسي الكبير صابر الرباعي ليلتقي جمهور الإسكندرية خلال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الثلاثين والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وذلك في تمام الثامنة من مساء غدا الخميس بقيادة المايستروهاني فرحات، على مسرح مكتبة الإسكندرية، ويقدم الرباعي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية التي قدمها خلال مشواره الفنى الحافل.. تشاركه بالفصل الأول من الحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم حيث تقدم مجموعة متميزة من أعمال التراث الي جانب باقة من أجمل أغانيها.

وبدأ صابر الرباعي حياته الفنية من خلال المشاركة في العديد من البرامج و نادي المواهب في تونس، ثم أصدر أول ألبوم غنائي له بعنوان “لاقيتها”.

من أبرز الألبومات التي قدمها “واحشني جدا” و”الغربة” و”أجمل نساء الدنيا” و”اتحدى العالم” و”شارع الغرام” و”على اللي جري” و”خلص تارك” و “حيروني” و “يا الله” و”رحت وجيت” و”ياللي بجمالك” و”سيدي منصور”.