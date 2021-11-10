شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسينما" يبدأ تصوير فيلم "القاهرة عمارة الروح والعقل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز فى تصوير الفيلم التسجيلى " القاهرة عمارة الروح والعقل" للمخرج لؤى جلال وسيناريو وليد الخولي.

وقال الأستاذ مجدى الشحرى مدير عام الإنتاج إن الفيلم يتضمن التصوير فى الأماكن الأثرية فى منطقة القاهرة الفاطمية منها الأزهر الشريف ومسجد عمرو بن العاص ومسجد بن قلاوون ومسجد السلطان حسن وجامع أحمد بن طولون ومسجد الرفاعي.

جدير بالذكر أن الفيلم يتم تصويره فى إطار المشاركة بالاحتفالية المزمع إقامتها "للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامى" و التى ستقام على هامش أعمال الدورة الـ 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو والتى ستعقد فى الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر القادم باستضافة جمهورية مصر العربية.

ويتكون فريق عمل الفيلم من مدير التصوير مينا مرزوق ومارمينا شلبى ومساعد إخراج محمد العربى وشاهندة محمد على وإسلام أحمد على، ومدير إنتاج آية مختار وعاصم سعيد ومهندس صوت بسام فرحات ورامى حسين ومدير فنى هبة محمد على، وفنيو كاميرا علاء ابو المكارم وهشام عبدالحميد واسكندر عزيز.