شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يعود للغناء وينتهى من تسجيل أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد عز من تسجيل أغنية جديدة سيطرحها خلال الأيام المقبلة، تحمل اسم "متحنكين_تعتيق" من كلمات إسكندر، وألحان أحمد راجح، هندسة صوت أبو السعود، وإشراف بلال صبرى، وبذلك يعود عز للغناء بعد فترة ابتعاد طويلة عن عالم الغناء بسبب إنشغاله فى عالم التمثيل.

كان الفنان محمد عز قد حل ضيفا علي برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض كل خميس على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبدالله، وفي لقائه كشف عز عن السبب الذى بسببه ابتعد عن الغناء رغم حبه الشديد له .

وتحدث أيضا عن قصة حبه لزوجته وكيف تعرف عليها والصعوبات التى واجهها للتقرب منها، وفي لقائه ببرنامج ملوك الترند تحدث أيضا عن أدوار الشر التى اشتهر بها ومنها يحيي العطار في الاب الروحى، ودوره أمام محمد رمضان في مسلسل نسر الصعيد، وسرتعاونه المتكرر مع المخرج إسماعيل فاروق والفنان محمد رجب.

يذكر أن الفنان محمد عز كانت آخر مشاركة له في دراما رمضان المنقضى، حيث شارك فى مسلسلى "الاختيار2" و"هجمة مرتدة" وأخيرًا في مسلسل فى "عشق البنات"، الذى عرض مؤخرًا علي قناة الحياة.

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