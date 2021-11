شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة إخلاء فى أفغانستان يقودها توم هاردي وتشانينج تاتوم فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام النجم العالمي توم هاردي والنجم العالمي تشانينج تاتوم، إلى بطولة فيلم جديد يسرد قصة حقيقية عن إحدى الحروب الأمريكية فى أفغانستان والتى ستركز على إنقاذ بعض الرهائن.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة collider، فإن الثنائي توم هاردي وتشانينج تاتوم، أعلنا الانضمام لفيلم جديد يسرد قصة إنقاذ بعض الرهائن فى أفغانستان، وسيكون من إخراج جورج نولفي، ومن انتاج شركة يونيفرسال.

ويركز الفيلم على ثلاثة من أعضاء فريق القوات الخاصة السابقين الذين يخاطرون بشجاعة بحياتهم للعودة إلى الجنون المتصاعد جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأفغان في مهمة لإنقاذ العديد من العائلات والحلفاء الذين تركوا وراءهم وسط حالة من الفوضى والهلع أثناء السقوط السريع لأفغانستان.



توم هاردي



تشانينج تاتوم

ووصلت إيرادات فيلم للنجم العالمي توم هارديVenom: Let There Be Carnage إلى 399 مليونًا و117 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، وكان قد حقق العمل 90 مليون دولار في العرض الافتتاحى بـ4225 دار عرض أمريكية، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Venom: Let There Be Carnage بين 193 مليونًا و717 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و205 مليونًا و400 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم Venom: Let There Be Carnage، من إخراج آندى سيركيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع slashfilm.