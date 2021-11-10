شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل مطربا وملحنا لـ "أيام وبنعيشها" من بطولة حورية فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المطرب والملحن هيثم نبيل فى تلحين عدة أغانى تتضمنها أحداث مسلسل "أيام وبنعيشها"من بطولة حورية فرغلى وشيرى عادل ورياض الخولى، على أن يضم العمل 4 أغانى، ثلاثة منها غناء هيثم نبيل، وواحدة من غناء المطربة أية خفاجى، والأغاني من كلمات كريم سامى، وسارة سعيد، وتوزيع الموسيقى محمد نزيه.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، ورياض الخولى، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.