الأمير تشارلز يمنح المغنى العالمى إلتون جون وسام رفقاء الشرف

القاهرة - سامية سيد - قلد الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطانى، المغنى العالمى إلتون جون، وسام رفقاء الشرف، فى قلعة وندسور، وهى جائزة بريطانية مرموقة يتم منحها لأصحاب الإنجازات الهامة.

وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر تويتر: "مبروك للسير التون جون! حصل على وسام رفقاء الشرف من قبل أمير ويلز خلال حفل تكريم في قلعة وندسور".

الأمير تشارلز منح الوسام للفنان العالمى تقديرا لمسيرته الموسيقية المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وعمله الخيري الذي ركز على مكافحة مرض الإيدز، وفقا لموقع RT.

ومن جهة أخرى، أعلنت الصفحة الرسمية لـ" كلارنس هاوس" الصفحة الرسمية للأمير تشارلز"، عن زيارة الأمير تشارلز، أمير ويلز، إلى بربادوس، للاحتفال بانتقال الدولة للجمهورية داخل الكومنولث، حيث نشرت الصفحة الرسمية لأخبار الأمير تشارلز على انستجرام، صورا من زيارته الأخيرة فى 2019 فى بربادوس للإعلان عن زيارته القادمة.

واستعرضت الصفحة الرسمية للأمير تشارلز، مؤخراً، لقاءات الأمير مع قادة العالم فى كوب 26، فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية بالمملكة المتحدة، حيث نشرت كلارنس هاوس عبر انستجرام، مجموعة صور من لقاءات أمير ويلز، والتى جاءت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخرى مع رئيس وزراء جاميكا.

بينما ظهر فى الصور لقاء أمير ويلز مع الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، ورئيس وزراء كندا، ورئيس وزراء استراليا.