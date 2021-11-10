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كشفت عن مابين فخذيها .. اتفرج ابنة مخرج مسلسل "باب الحارة" بصدر بارز وفاضح

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلت الفنانة السورية شمس الملا والتي جسّدت شخصية صفا في مسلسل باب الحارة بإطلالة أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها حيث وُصفت بالفاضحة .

وارتدت شمس الملا او صفا باب الحارة فستانا قصيرا جدا ومكشوف الصدر ما أظهر جزءا من مفاتنها وعرّضها لانتقادات لاذعة .

وعلّق احد متابعي شمس الملا قائلا بأن المشكلة ليست في الفنانة التي تصر على الاطلالات الجريئة انما المشكلة فيمن يعتبرونها فنانة اصلا !

وكثير ما تثير شمس الملا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اطلالاتها الجريئة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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