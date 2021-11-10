بالصور .. أميرة هاني تحتفل بخطوبتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:57 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ” أميرة هاني ” بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني والتي أعلنت عن الخبر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور من حفل الخطوبة الذي اقتصر على حضور أهل العروسين ظهرت بها أميرة هاني برفقة خطيبها رجل الأعمال محمد سماحة .
وكتبت الفنانة أميرة هاني في تعليقها على الصور : ” رسميا الصورة الكاملة .. مرحبا بعائلتي الثانية .. السيد والسيدة سميث ” .
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