بالصور .. أميرة هاني تحتفل بخطوبتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:57 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ” أميرة هاني ” بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني والتي أعلنت عن الخبر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور من حفل الخطوبة الذي اقتصر على حضور أهل العروسين ظهرت بها أميرة هاني برفقة خطيبها رجل الأعمال محمد سماحة .

وكتبت الفنانة أميرة هاني في تعليقها على الصور : ” رسميا الصورة الكاملة .. مرحبا بعائلتي الثانية .. السيد والسيدة سميث ” .