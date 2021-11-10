“كان هيطلقني”.. لماذا غضب عبد المنصف زوج لقاء الخميسي بعد نشرها هذا الفيديو ؟! – أعرف التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:57 مساءً - قالت الفنانة لقاء الخميسي خلال لقائها في “برنامج كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، إن زوجها حارس المرمى السابق محمد عبدالمنصف كاد أن يطلقها بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع مدربها رقصة الـ “سالسا”.

وعن رد فعل عبد المنصف، علي الفيديو الذي كانت ترقص فيه سالسا، علقت لقاء الخميـسي:”ده كان فيه طلاق ومشكلة كبيرة، أنا برقص سالسا من ساعة ما دخلت البلد بتمرن مع نفس المدرب وهو خالد تيجانا وأنا كنت مخشبة لأني كان بقالي 8 سنين مرقصتش سالسا، وهذا لا يعني أن فيه ما بينا أي تواصل، ولكن قامت الدنيا علي الفيديو وهو مفيهوش اي حاجة لكن عبد المنصف اتضايق انى شيرت الفيديو “.

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وأوضحت أنه كان يرفض رقصها في مسلسل “الزوجة الرابعة” وحدثت مشكلة بينهما وقت عرض المسلسل آنذاك.

قالت الفنانة لقاء الخميسي عن الهجوم علي زوجها:”لا انزعج من الهجوم على زوجي محمد عبد المنصف بسبب شغله لأني عندى ثقة كاملة فيه”. وأضافت :”عبد المنصف في ماتش الـ 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين”.

وأوضحت :” إنها سيدة قوية لكنها هشة، وأن أى شىء يتعرض له زوجها عبد المنصف بسببها تشعر بالوجع لأنها تعتبره روحها وحبيبها وقلبها، ولا تقبل أبدا الحديث عن والدها أو زوجها أو أخوها أو ابنها بشكل سيئ”.

كما تحدثت لقاء عن التنمّر الذى مرت به وكيف هزها، وجعلها تجلس فى المنزل 3 سنوات هى الأسوأ فى حياتها وذهبت لطبيبة نفسية، لمدة 4 أشهر ساعدتها كثيرًا.

يُذكر أن لقاء الخميسي قدمت خلال الفترة الماضية عددا من الأعمال التي عرضت على الشاشة وحققت نجاحا كبيرا، وهي “مسلسل إجازة مفتوحة” بطولة شريف منير، وحكاية “حتة من القمر” ضمن حكايات مسلسل “زي القمر“.

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