أول ظهور لشقيقة لجين واسيل عمران الثالثة.. من الأجمل بينهنّ؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:57 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير في العالم العربي لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الإعلامية السعوديـة “لجين عمران” التى ظهرت خلال بعض اللقطات مع شقيقتها الصغري «نعيمة» التي لا يعرفها الجمهور .

حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل ظهرت فيه «نعيمة» شقيقة لجين وأسيل عمران الصغرى والتي لا تظهر بشكل دائم، ولم تظهر اطلالتها بشكل واضح في حفل الزفاف بسبب خجلها من الإعلام.

ونعيمة هي آخر العنقود في العائلة، حسب ما تدلعها لجين. وإسمها على اسم جدتها ويدلعها جميع اشقائها باسم «نعومة».

ورغم انها لم تظهر بشكل واضح الا ان العديد من المتابعين وجدوا شبهاً بينها وبين لجين، التي سبق ان اعلنت في وقت سابق أنّ شقيقتها الصغرى هي نسخة طبق الأصل عن والدتها.

الإعلامية السعودية أكدت أنه على الرغم من صغر سن شقيقتها، إلا أنها أحيانا ما تشعر أنها والدتها، حيث قالت: «بسمالله عليها لمى تجيني دبي بالإجازة تحسسني كأن أمي موجوده ما شالله.. تطبخ لي و تهتم فيني وتدلعني وتساعدني في كل شي وأعتمد عليها و أنا مغمضة.. نسخة طبق الأصل من أمي بالضبط».

معلومات عن لجين عمران

لجين عمران هي إعلامية سعودية، ولدت في مدينة الجبيل شرق المملكة في يوم 26 أكتوبر عام 1977، واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً كإعلامية وكأيقونة للموضة والأناقة في العالم العربي.

لجين عمران ترتيبها الثاني بين إخوتها، وأصغرهم «نعيمة»، طفولة لجين كانت سعيدة كثيرًا بسبب علاقة الحب التي جمعت والديها وطريقة تربيتهما لها ولأخوتها.

وعن طفولتها قالت لجين عمران: “أروع طفولتها، لما بشوف مقابلات في بعض الأحيان، سواء أجانب أو عرب أقول الله شو كنت محظوظة، الحين أقلب ذكريات الطفولة من كثر ما أنا أستمتع فيها، حلوة لدرجة أنه إذا كنت متضايقة أرجع لها”.

كما جمعتها علاقة صداقة مميزة بأشقائها، بسبب الصداقة العميقة التي جمعت بينهم، وعلقت لجين على هذه الصداقة قائلة: “قسما بالله مهرجان، ونحن ما شاء الله عيلة كبيرة يعني، 4 أولاد و3 بنات فلك أن تتخيل أما كل واحد يجي مع مرته وعياله حفلة”.

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