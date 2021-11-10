الأمير هاري يعترض على مصطلح “ميغسيت”.. معاد للنساء!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الأمير هاري يوم الثلاثاء إن مصطلح “ميغسيت”، الذي استخدمته الصحافة البريطانية لوصف قراره وزوجته ميغان بالتخلي عن واجباتهما الملكية، هو مصطلح معاد للنساء.

وكان هاري يتحدث عبر دائرة فيديو خلال جلسة نقاشية بعنوان “آلة الكذب على الإنترنت” نظمتها مجلة “ويرد” الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا والثقافة. وقال إن هذا المصطلح يعد مثالا على الكراهية عبر الإنترنت ووسائل الإعلام.

وقال هاري بدون الخوض في التفاصيل “ربما يعرف الناس هذا وربما لا يعرفون، لكن مصطلح “ميغسيت” يعد أو هو مصطلح معاد للنساء، وقد تم صياغته بواسطة قزم، وتضخيمه من قبل المراسلين الذين يغطون أخبار العائلة المالكة، وأخذ في النمو حتى وصل إلى وسائل الإعلام بشكل عام”.

وكان هاري وميغان، المعروفان رسميا بإسم دوق ودوقة ساسكس، قد انتقلا إلى كاليفورنيا العام الماضي ليعيشا حياة أكثر استقلالية. وقال هاري إن من أسباب رحيلهما المعاملة العنصرية التي تعرضت لها ميغان.

وحددت دراسة نشرت في تشرين الأول من قبل خدمة بوت سنتينل لتحليلات محتوى وسائل التواصل الاجتماعي 83 حسابا على تويتر قالت إنها مسؤولة عن 70 في المئة من محتوى الكراهية والمعلومات المضللة التي تستهدف ميغان وهاري.

وفي إشارة إلى الدراسة، قال هاري يوم الثلاثاء “ربما كان الجزء الأكثر إثارة للانزعاج …هو عدد الصحفيين البريطانيين الذين يتفاعلون معهم ويضخمون الأكاذيب…لكن المثير للقلق بشكل أكبر أنهم يرددون هذه الأكاذيب على أنها حقيقة”.ومتحدثا عن والدته، أضاف هاري أن الأميرة ديانا لقيت حتفها في حادث سير في باريس بعد مطاردتها من قبل مصورين.

وتابع “أعرف طبيعة هذه القصة جيدا. لقد فقدت والدتي بسبب هذا الداء المصطنع وأنا مصمم وبكل وضوح على ألا أفقد أم أولادي لنفس السبب”.