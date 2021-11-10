بطل “آنت مان”.. “أكثر الرجال جاذبيةً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد الممثل الأميركي بول رود (52 عاماً) بطل فيلم “آنت مان” لقب “أكثر الرجال جاذبية” من مجلة “بيبول” الأميركية، الأمر الذي صدّمه فصرّح قائلاً: “أدرك أن الناس عندما يعلمون بهذا الاختيار سيقولون لأنفسهم: ماذا؟؟؟”.

وعن رد فعل زوجته جوليا، قال رود: “باغتها الأمر… بعد بعض الضحك والصدمة قالت: إنهم محقون! وهذا لطيف للغاية”.

وبدأ رود مشواره الفني في عام 1992بمسلسل الدراما التلفزيوني “الأخوات”، والذي أدى فيه دور شخصية “كيربي كويمبي فيلبي”. في عام 199، ظهر رود في مسلسل “وايلد أوتس”، بست حلقات. ترك رود مسلسل “الأخوات” في عام 199، وظهر بعدها في الفيلم الكوميدي “جاهل” مع أليسيا سيلفرستون. كما شارك رود في “عيد القديسين: لعنة مايكل مايرز”، وحصل في فيلم “قوانين منزل سايدر” على ترشيح لجائزة أفضل أداء في فيلم سينمائي، من نقابة ممثلي الشاشة.

وفي عام 2002، أدى رود شخصية “مايك هانيغن” في المسلسل الكوميدي “فريندز”.