كارول سماحة بإطلالة ساحرة.. “في العين لسان لا نستطيع إسكاته”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة كارول سماحة جمهورها بصورٍ جديدة من جلسة تصوير كانت قد خضعت لها منذ فترة، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.

وتألقت كارول سماحة في الصور بإطلالة ساحرة وفستان من اللون النبيذي، وعلّقت عليها قائلةً: “‏في العين لسان.. لا نستطيع إسكاته”.

وحصدت صور كارول سماحة آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح كليب أغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات”، كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان وإخراج بتول عرفة.

وحقق العمل أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط على صدوره عبر موقع “يوتيوب”. ويمثل كليب “يا شباب يا بنات” التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنية “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وأغنية “شكرًا”، التي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة والعملين أيضًا من إخراج بتول عرفة.