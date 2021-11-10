بعد تصدرها الترند.. نوال الزغبي تطرح أغنيتها المسربة “نقطة انتهى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أغنيتها الجديدة “نقطة انتهى” رسميًا على قناتها في موقع “يوتيوب”، بعد أن تم تسريبها يوم أمس وإحداثها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية تصدّرت طيلة الساعات الماضية الترند على موقع “تويتر” في لبنان والسعودية ودبي والمغرب وعدد من البلدان العربية، وتفاعل مع الأغنية عدد كبير من المتابعين وطالبوا نوال بإصدارها رسميًا، فاستجابت لطلبهم.

وأعربت نوال الزغبي عن سعادتها بطرح الأغنية، قائلة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “أخيرًا (نقطة انتهى) أصبحت متاحة الآن على قناتى في يوتيوب، استمتعوا بها”.

وكانت نوال قد كشفت أن اسم الأغنية الأساسي هو “نحنا لبعض”، وتعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.

الجدير ذكره أنّ نوال الزغبي، كانت قد طرحت 3 أغنيات جديدة يتضمنها ميني ألبوم بعنوان “عكس الطبيعة”، وهي: “ارقص”، و”عليه ابتسامة”، و”عكس الطبيعة”.