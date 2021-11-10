وظيفة الأحلام: الأمير وليام وكيت ميدلتون يبحثان عن خبير سوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون عن حاجتهما لخبير سوشيال ميديا للإشراف على الصفحات الخاصة بهما وإدارتها.

ونشر إعلان الوظيفة ومتطلباتها على Duke and Duchess of Cambridge، حيث ورد في الإعلان أن المهمة الأساسية ستكون إدارة جميع قنوات الوسائط الاجتماعية الخاصة بالعائلة التي تشمل إنستغرام، يوتيوب، تويتر، ومواقع أخرى.

وهذه الإدارة والإشراف تشمل بدورها إنشاء وصياغة منشورات اجتماعية، إضافة إلى متابعة أخبارهم، وتنظيم التعليقات، كما تشمل أيضاً التقاط الصور ومقاطع الفيديو للعائلة على الرغم من أن كيت أثبتت جدارتها في موضوع التصوير.

ولا يشترط الإعلان أن يكون المتقدم من بلد معين أو جنسية معينة، أو كان ذكراً أو أنثى، بل كان التركيز على الكفاءة والقدرة على التطور والعمل تحت الضغط، وعليه فمن يجد نفسه يملك الكفاءة؛ فإن وظيفة الأحلام بانتظاره على موقع Royal Household الإلكتروني.

وفي سياق منفصل، وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، التقى دوق ودوقة كامبريدج مع الكشافة من جميع أنحاء منطقة دينيستون؛ لمعرفة المزيد عن حملة Promise To The Planet، التي تم إطلاقها بالتزامن مع المؤتمر، ومعرفة كيف علَّمهم البرنامج الكفاءات حول دعم البيئة وطرق معالجة تغير المناخ.

وتم إطلاق حملة Promise To The Planet في يونيو كمبادرة عالمية لتعليم الكشافة دروساً عملية لإحداث فرق أينما كانوا، واستخدام أصواتهم لإلهام صناع القرار، وتسجيل أعمالهم من أجل الكوكب. كما تدعم الحملة أيضاً أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتساعد الكشافة على تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتصدي لتغير المناخ، حيث يساهم الملايين من الكشافة في جميع أنحاء العالم في حملة PromiseToThePlanet لزيادة الوعي بعواقب تغير المناخ وتشجيع العمل الفردي والجماعي لمعالجته.

خلال زيارتهما مع الكشافة، تمت استضافة الأمير “ويليام” و”كيت ميدلتون” من قِبَل “لويس هاو”، سفير OneStepGreener البالغ من العمر 12 عاماً، والذي كان يشجع المدارس الإسكتلندية على تقليل هدر الطعام عن طريق إعداد وجبات من فائض الطعام ومنحها للمحتاجين، وذلك باستخدام عبوات صديقة للبيئة.

كما شارك الدوق والدوقة في الأنشطة التي تُعلِّم الكشافة كيفية التعامل مع تغير المناخ، كما تعرفا على المزيد حول كيفية مساهمة أطفال الكشافة في حملة PromiseToThePlanet. يتضمن ذلك تفجير البذور لتعلم كيفية إعادة بناء المنطقة الطبيعية من حولهم، وإصلاح الدراجات لتوفير وسائل نقل بديلة، وطهي البرغر النباتي، لمعرفة المزيد عن الأطعمة منخفضة التأثير.