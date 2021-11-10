نجوى كرم متألقة بأحدث صورها.. إطلالة تفيض أنوثة في الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن صور تنشر لأوّل مرّة من كواليس كليب أغنياتها “مغرومة 2”، وظهرت من خلالها بإطلالة تفيض أنوثة وبساطة في آن.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور نجوى كرم، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، إذ لاقت إطلالتها في الكليب ردود أفعال واسعة.

وأغنية “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، أمّا الكليب فهو من إخراج هس غدار. وجاءت فكرة الكليب بسيطة، تناسب أجواء الأغنية الرومانسية والتي تحمل جرعة زائدة من الحب. والمفاجأة كانت ظهور الممثل السوري معتصم النهار في المشهد الأخير من العمل، اذ يقترب معتصم من نجوى ويقول لها “نجوى عنجد ما ضل أحلى”، لتردّ عليه نجوى “معتصم انت شو عم تعمل هون”، فيجيبها “أنا عم صور بالستوديو يلي جنبك وقالولي انك هون فقلت لازم اجي وسلم عليكي”.

وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب” إذ حصد العمل أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

الجدير ذكره أن كليب “مغرومة 2” لم تكن الوحيدة التي أصدرتها نجوى في الفترة الماضية، إذ طرحت أغنية أخرى بعنوان “ساحرة قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وحققت ما يقارب 3 ملايين مشاهدة في موقع “يوتيوب”.