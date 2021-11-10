آسر ياسين يتحدث عن الحب.. ويرفض استمرار الزواج في هذه الحالة

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: أطل النجم المصري، آسر ياسين، عبر مقابلة جمعته مع الإعلامي أنس بوخش، إذ دار حوار صريح بينهما في حديث عن الحب وعلاقته بزوجته وأبنائه، وغيرها من الأمور، التي كشفها لأول مرة، ودلت على جوانب خفية من حياته الشخصية، وما مر به في طفولته، والخبرات التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

وقال ياسين إنه يشعر بأنه شخص انطوائي واجتماعي في نفس الوقت، فأحياناً يشعر بأنه في حاجة للجلوس وحده، وأحياناً يود أن يستمد الطاقة من الأشخاص حوله، موضحاً أنه يعشق اللون الأسود لأنه من الألوان السهلة، ويخفي عيوب الجسم كما يحب غموض اللون.

وأوضح الفنان المصري، في تصريحاته، أن الحيوان المفضل لديه هو “الدب”، لأنه انطوائي ويعشق العائلة وقوي، لكنه لا يتباهى بقوته مثل الأسد، مردفاً بشأن طفولته أنه كان طفلاً مفرط الحركة، وكان يتسبب لنفسه بجروح في كل مكان بجسده، وتابع أن أهله قالوا له إن ما فعله معهم سيراه مع أبنائه، وهو ما وجده مع ابنه الصغير “زين”، فعلم حينها ما فعله مع والده.

وعن وجهة نظره في “الحب”، قال ياسين إنه يحرص على من يحبهم ويجعلهم سعداء، ولا يتعمد إيذاءهم ويمنحهم الوقت والاهتمام اللازم، سواء الزوجة أو العائلة أو الأصدقاء، متابعاً: “لابد أن نستثمر في الحب فجميع العلاقات مبنية على الحب”.

ومضى آسر ياسين، يقول: “مينفعش أسيب الأولاد لكنزي مراتي بحجة إني مشغول.. سهل أوي أقول مشغول وهي تاخد بالها من العيال وأنا بعمل اللي عليا مادياً بس أنا ببذل مجهود إني أكون معاهم علشان مندمش على الوقت ده بعدين”.

وعن تجربته مع الزواج، أشار إلى أنه تعلم أن يحب العائلة والأطفال مثل عائلتيه، وأن يخفف من العزلة والانطواء لأن هناك شخصاً آخر في حياته، ولكنه يحتاج لوقت بمفرده دائماً.

وعما قاله بشأن الزواج، أضاف آسر ياسين أنه ليس سهلاً ويراه مثل الشراكة المتساوية، فلابد أن يحرص على استمراريته دون استسهال، معقباً بأنه لا يؤيد استمرار الزواج مع كثرة المشاكل، لأن هذا من شأنه أن يؤذي الأطفال أكثر من أي شيء آخر.