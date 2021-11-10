شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة لزوجها بعد عودتهما: ربنا يخليك ليا.. وللشامتين: متعرفوش ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة منة عرفة انتهاء خلافها مع زوجها محمود المهدي، بعد أن أذاع الأخير خبر انفصالهما على مواقع التواصل الاجتماعى، لتخرج منة اليوم لتعيد المياه إلى مجاريها.

وكتبت منة عبر حسابها على انستجرام: «من أصعب اللحظات اللى ممكن تعدى على أى ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقه فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبة لكوا نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها".

وأضافت: "رهان بتعملوه مع بعض على اننا مش هنكمل !، أو مادة خام للشماتة فينا، خراب البيت عمره ما كان حاجة سهلة على الست أو على الرجل أو على أهالينا، فى عز ضعفى وحزنى وكسرتى إلى ربنا ما يكتبها على أى ست مرحمتونيش ولا قدرتوا إنى فى موقف لا أحسد علیه وشمتانين فينا!! قد إيه أنتوا ناس متعرفوش ربنا ولا فى قلوبكم رحمة، أتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت فى بعض".

وتابعت :"لكن دى غلطتى أنا إنى شاركتكوا حياتى الشخصية، الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكن الخلاف إلى حصل كشف لنا ناس كتير حوالينا كانوا بيمثلوا انهم فرحانين لينا بس الحقيقى إنهم كانوا مستنين أول مشکلة عشان يشمتوا فى كسرتى وخراب بيتي".

واختتمت:«بس والله ربنا مش هينولهلكو وربنا يخليلى أهلى وزوجى والناس اللى بتتمنالى الخير ووقفت جمبى".

وكان محمود المهدي، كشف عن سبب انفصاله عن الفنانة منة عرفة، حيث كتب عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام" :"الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني".

وأضاف: "فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع".

وكانت الفنانة منة عرفة، أكدت انفصالها عن زوجها محمود المهدي، فى استوري نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".