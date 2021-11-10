شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطرح ديو "ضيعنا" مع عبد الباسط حمودة على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب عمر كمال كليب أغنية "ضيعنا" التي يغنيها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، على يوتيوب، والأغنية من كلمات عمرو قطب ومصطفي الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

وتقول كلمات الأغنية:

شبعانين وعنينا مليانه ..مش محتاجين من حد إعانه

واللي فجيبنا لو كان لينا ..كان زمانا ملوك بأمانه

ضيعنا ياما كتير فلوس .. لا تاكلها نار ولا حتى سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا..ولا خلانا ع الناس ندوس

احنا ملوك النزاهة واسألوأ علينا .. يقولولكوا دولا بشوات المدينة

أبطال الجمهورية في الكرم والفنتظيه .. ونزاهة الدنيا ديه والشياكة فينا

ضيعنا .. خدعنا .. بس انت ليه ليه دايما تيبعنا

ودعنى وسبنى ..وانا اعمل ايه يا قلبى ف اللى خدعنى

وكان حل المطربان عمر كمال وعبد الباسط حمودة، ضيفين على برنامج ملوك الترند، الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله على تليفزيون الخليج 365، على هامش تصوير كليب "ضيعنا"، وكشفا عن كواليس الكليب، والصعوبات التي واجهتهما،

وتحدث كمال عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء وعن الديو الذى يجمعه مع النجم حميد الشاعرى الذى قال إنه شرف له ويتمنى ذلك.

أما عبد الباسط حمودة فاعترف لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية.