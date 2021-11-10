شكرا لقرائتكم خبر عن 314 ألف جنيه حصيلة إيرادات شباك التذاكر السينمائى ليلة أمس الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت إيرادات شباك تذاكر للأفلام السينمائية المعروضة ليلة أمس الثلاثاء، حيث بلغت إيرادات جميع الأفلام 314,195 ألف جنيه، وعرض في السينمات 9 أفلام، وهى "عروستى" للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، وإخراج محمد بكير، وما زال يعرض فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز، وإخراج أحمد علاء، كما يعرض أيضًا في نفس الوقت فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمى.

كما يعرض فى السينمات فيلم "200 جنيه" بطولة أحمد السقا وهانى رمزى وأحمد رزق ومجموعة من الفنانين، إخراج محمد أمين، كما يعرض فيلم "ماكو" ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر ريحانة، وإخراج محمد هشام.

أيضًا يعرض فيلم "30 مارس، بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، اخراج احمد خالد موسى، ويعرض فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، وماجد الكدوانى وسوسن بدر، وإخراج سارة وفيق، كما يعرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، ودينا الشربينى، إخراج احمد الجندى.