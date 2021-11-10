شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم نيكول كيدمان الجديد Being the Ricardos.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Being the Ricardos الجديد، عن الملامح الأولى للعمل الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية نيكول كيدمان، والنجم العالمي خافيير بارديم، والمقرر طرحه في 10 ديسمبر داخل صالات العرض السينمائي وعلى Prime Video في 21 ديسمبر.

فيلم Being the Ricardos يسلط فيه الثنائى الضوء على السيرة الذاتية للممثلة الأمريكية لوسيل بال التي اشتهرت بتأديتها للكوميديا ببراعة قبل وفاتها عام 1989، من خلال النجمة نيكول كيدمان التى ظهرت بلوك مختلف تماماً لها.

فى حين يجسد الممثل الإسبانى خافير بارديم ديزى ارناز اسم زوجها، بناءً على ما ذكره موقع الديلى ميل خلال تقريره حول الثنائى، مؤكداً أن الممثل الإسبانى بذل مجهوداً كبيراً ليكون مشابهاً للفنان الراحل الذى يلعب دوره فى قصة طالما كانت محل إعجاب من قبل الكثيرين ممن تابعوا بشغف زواج ديزى ارناز ولوسيل بال.