شكرا لقرائتكم خبر عن مها سليم: ما ينشر عن مسلسل مى كساب ليس له أساس من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت المنتجة مها سليم، ما تردد عن اختيار اسم مسلسل الفنانة مى كساب بعنوان "آخر الحدوتة"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل في 15 حلقة، وهو من إخراج محمد حماقى، مشيرة إلى أنه لم يستقر صناع العمل على أى تفاصيل، لاسيما أن حماقى مشغول بتصوير عمل آخر، فضلا عن أن مؤلفى المسلسل مشغولون بكتابة مسلسل آخر .

وعلقت مها سليم لـ"الخليج 365" قائلة: "مفيش أى تحضيرات للمسلسل حتى الآن، وما ينشر عن اختيار اسم العمل وخلافه غير صحيح، ولدنيا فكرة المسلسل فقط، وما ينشر عن تحضيرات وخلافه سابق لأوانه، خصوصاً أنى بصور عدة حواديت من مسلسل زى القمر، ولم نعلن عن أى تحضيرات جديدة فى الوقت الحالى".

يذكر أن مها سليم، قدمت عدة حكايات ناجحة في 5 حلقات، تحت اسم "زى القمر" ، حيث قدمت حدوتة غالية للفنانة درة، وقدمت حدوتة حتة منى" للفنانة إلهام شاهين، وحدوتة "حتة من القمر" بطولة الفنانة لقاء الخميسى، وحدوتة " ان كبر ابنك ، بطولة الفنانة وفاء عامر، وحدوتة " فوتوشوب" بطولة الفنانة ملك قورة، وحدوتة "عقابل عوضك" ، وحدوتة "بينا اتفاق" بطولة الفنانة رشا مهدى، وحدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى .

كما قدمت مها سليم مسلسل "أجازة مفتوحة" وعرض على قناة on في 40 حلقة، وشارك في بطولته كل من شريف منير، لقاء الخميسى، مراد مكرم، مؤمن نور، دنيا ماهر، وعدد كبير من الفنانين الشباب، إخراج محمد حماقى.