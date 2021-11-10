شكرا لقرائتكم خبر عن "أم العيال"الحلقة الثالثة .. تتناول مشكلة هجرة الشباب غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من حدوتة "أم العيال" ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة الفنانة رانيا فريد شوقى واحمد وفيٌق، أحداثاً جديدة، حيث بدأت الحلقة بحديث بين محمود ياسين جونيور مع والده أحمد وفيق، على رغبته في السفر إلى الخارج، حتى يجلب لهم المال، مثلما فعل صديقه في القرية.

وذهبت صباح – رانيا فريد شوقى إلى مالك محل الأجهزة الكهربائية الذى تجهز منه ابنتها للزواج، وطلبت منه أن يعطيها مبلغ 50 ألف جنيهاً للسلف، حتى تعطيهم لأبنها سلام - محمود ياسين جونيور، حتى يتمكن من السفر إلى الخارج، ووافق مصطفى درويش على إعطائها المبلغ، ولكن مع أعطاها شرط أن ترد المبلغ بقيمة زائدة وصلت لـ 75 ألف جنيهاً، لتضطر صباح على الموافقة .

وأعطى سلام الأموال لمنير مكرم، حتى يخلص له التأشيرة للسفر إلى إيطاليا، وفوجئ أن منير مكرم سيهربه إلى إيطاليا عن طريق التهريب غير الشرعى مثلما فعل أغلب الشباب، ورفض فى أول الحديث، ولكنه وافق في اللحظة الأخيرة .

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.