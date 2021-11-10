فن ومشاهير

منح جائزة Sherry Lansing لجينيفر أنيستون عن مجمل أعمالها خلال 30 عامًا

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القاهرة - سامية سيد - ستحصل النجمة جينيفر أنيستون على جائزة Sherry Lansing للقيادة المرموقة، سيتم تكريم بطلة  The Friends المخضرمة ، 52 عامًا ، في حفل إفطار The Hollywood Reporter السنوي بعنوان Women in Entertainment في 8 ديسمبر المقبل ، في لوس أنجلوس، عن مجمل أعمالها خلال 30 عاما .


جينيفر انيستون

 

سيقدم لها الجائزة  ستيف كاريل ، النجم المشارك في مسلسل جينيفر The Morning Show ، والجائزة تمنح تكريما للرواد في مجال الترفيه والإعلام.

 

وأضافت شيري لانسينج: "لقد كنت من أكبر المعجبين بجنيفر منذ أن رأيتها لأول مرة ووقعت في حبها بمسلسل Friends..عامًا بعد عام ، شاهدتها وهي تصبح قوة هائلة في الصناعة السينما إنها تجلب موهبتها غير العادية وحيويتها الفريدة إلى كل عمل".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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