شكرا لقرائتكم خبر عن منح جائزة Sherry Lansing لجينيفر أنيستون عن مجمل أعمالها خلال 30 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحصل النجمة جينيفر أنيستون على جائزة Sherry Lansing للقيادة المرموقة، سيتم تكريم بطلة The Friends المخضرمة ، 52 عامًا ، في حفل إفطار The Hollywood Reporter السنوي بعنوان Women in Entertainment في 8 ديسمبر المقبل ، في لوس أنجلوس، عن مجمل أعمالها خلال 30 عاما .



سيقدم لها الجائزة ستيف كاريل ، النجم المشارك في مسلسل جينيفر The Morning Show ، والجائزة تمنح تكريما للرواد في مجال الترفيه والإعلام.

وأضافت شيري لانسينج: "لقد كنت من أكبر المعجبين بجنيفر منذ أن رأيتها لأول مرة ووقعت في حبها بمسلسل Friends..عامًا بعد عام ، شاهدتها وهي تصبح قوة هائلة في الصناعة السينما إنها تجلب موهبتها غير العادية وحيويتها الفريدة إلى كل عمل".