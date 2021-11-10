شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من سلسلة John Wick .. واقتراب عرض الملحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقاريرأجنبية عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من سلسلة الأكشن الشهيرة John Wick ، للنجم العالمي كيانو ريفز، بعد أن نشر شامير اندرسون، صوراً عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يعلن فيها انتهاء تصوير الفصل الرابع.

بدأ تصوير الفيلم في أبريل الماضي، وكان طاقم الإنتاج يحاول التنقل في مشاهد التصوير في ظل قيود جديدة لفيروس كورونا.

وكشفت عدد من المواقع الأجنبية عن أحدث صور للممثل كيانو ريفز من تصوير الجزء الرابع من فيلمه John Wick، خلال تواجده في باريس مع طاقم العمل الذى يحاول الانتهاء من أكبر فترة تصوير ليكون العمل جاهزللعرض في العام المقبل، وتحديداً في شهرمايو القادم من عام 2022.