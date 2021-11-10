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شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من سلسلة John Wick .. واقتراب عرض الملحمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقاريرأجنبية عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من سلسلة الأكشن الشهيرة John Wick ، للنجم العالمي كيانو ريفز، بعد أن نشر شامير اندرسون، صوراً عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يعلن فيها انتهاء تصوير الفصل الرابع.
بدأ تصوير الفيلم في أبريل الماضي، وكان طاقم الإنتاج يحاول التنقل في مشاهد التصوير في ظل قيود جديدة لفيروس كورونا.
وكشفت عدد من المواقع الأجنبية عن أحدث صور للممثل كيانو ريفز من تصوير الجزء الرابع من فيلمه John Wick، خلال تواجده في باريس مع طاقم العمل الذى يحاول الانتهاء من أكبر فترة تصوير ليكون العمل جاهزللعرض في العام المقبل، وتحديداً في شهرمايو القادم من عام 2022.
وكانت شركة Lionsgate كشفت عن البدء فى تصويرالفصل الرابع من فيلم John Wick للنجم العالمي كيانو ريفز منذ فترة على عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة السابقة لسلسلة الأكشن الشهيرة التى بدأت قبل عام بالتحديد من عرض الفيلم وليس 11 شهرا مثلما حدث في هذا الجزء، حيث من المقررعرضه يوم 27 مايو المقبل.
الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.