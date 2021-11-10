شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يغنى فى مسلسل "الفرح فرحنا" لـ أوس أوس وويزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة من تصوير فقرة غنائية ضمن سياق أحداث مسلسل "الفرح فرحنا"، من بطولة كل من أوس أوس، وويزو، ومحمد ثروت، وميرنا جميل، وأوتاكا، وسامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التونى.

والمسلسل جارى تصويره حاليا، ويعد التجربة الثالثة في الدراما التليفزيونية للفنان أوس أوس بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق".

فى سياق مختلف ينتظر عبد الباسط حمودة اليوم الأربعاء طرح أحدث أغانيه بعنوان "ضيعنا"، والذى يقدمها كديو مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.