شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تنشر صورا من مؤتمر "اللمبى فى الجاهلية" قبل عرضها فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مى سليم، متابعيها صور من المؤتمر الصحفى لمسرحية "اللمبى في الجاهلية" للنجم محمد سعد، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت مى على الصور قائلة:"من المؤتمر الصحفى لمسرحية "اللمبى فى الجاهلية"، بموسم الرياض السعودية".



أبطال مسرحية اللمبى فى الجاهلية



محمد سعد و مى سليم



مى سليم

وتعرض مسرحية "اللمبى في الجاهلية" للنجم محمد سعد فى موسم الرياض لمدة 5 أيام، من اليوم 10 نوفمبر إلى 14 نوفمبر الجارى، ويشارك في المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح و منير مكرم وإخراج تامر كرم

وكانت الفنانة مى سليم،قد روجت لمسرحية "اللمبى في الجاهلية" التي تشارك فيها ومن بطولة النجم محمد سعد، ونشرت مى صورة لبوستر المسرحية عبر حسابها على إنستجرام.

وقد أعربت مى سليم لـ"الخليج 365" عن سعادتها لتكرار التعاون مع سعد مرة أخرى بعد مشاركتها معه فى فيلم "محمد حسين"، ويتم عرض المسرحية يوم 10 شهر نوفمبر الجارى.