نتفليكس تتعاون مع الممثل الكوميدي والكاتب الفلسطيني "مو عامر" بمشروعين جديدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت نتفليكس اليوم عن مشروعين جديدين بالتعاون مع الممثل الكوميدي والكاتب الفلسطيني (مو عامر) (The Vagabond, Black Adam) ، وهما: عرض كوميدي خاص بعنوان "مو عامر: محمد في تكساس" الذي يعرض يوم ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، ومسلسل كوميدي لم يحدد اسمه بعد.

نبذة عن العرض الكوميدي "مو عامر: محمد في تكساس"

يعود "مو عامر" لعرضه الكوميدي بالتعاون مع نتفليكس "مو عامر: محمد في تكساس". باعتباره لاجئ فلسطيني تربى في هيوستن/ تكساس، يكشف العرض الكوميدي لمدة ساعة واحدة كل شيء، مثل سياسات جائحة فيروس كورونا المستجد، وأسواق المال العالمية والبورصة، ونشر الثقافات العربية في الغرب مثل الشيشة، والحمص وأشياء أخرى. يستعرض القسم الأخير من العرض شعور "مو" بوجود منزلين له ولكنه يبقى بلا وطن، إضافة إلى الدعوة للتحضر واحترام الجيرة في هذا العالم المنقسم.

نبذة عن مسلسل "مو عامر" الكوميدي الثاني

تنقسم حياة بطل المسلسل "مو نجار" بين ثقافتين، وثلاث لغات، والكثير من العقبات التي يعيشها كلاجئ فلسطيني أوشك على الحصول على الجنسية الأمريكية. تسافر "عائلة مو" المكونة من والدته، وشقيقته وشقيقه إلى ولاية تكساس ليبدأوا حياتهم هناك. وأثناء هذه الرحلة يتعلم "مو" كيفية التأقلم مع المجتمع الجديد والمحاولة في التقدم في مسيرته ومواجهة كل العقبات بروح مرحة.

أبطال المسلسل

مو عامر في دور مو نجار، لاجئ يقع تحت رحمة نظام هجرة معقد وممتد. يعمل بجهد من أجل عائلته، ويريد أن يعتني بكل من يحب.. حتى لو لم يوافقوا على طريقته.

تيريزا رويز (Father Stu, Narcos:Mexico) في دور Maria، وهي سيدة أعمال طموحة وصديقة داعمة ملتزمة بعلاقتها مع "مو"، ولكن لن تضحي باستقلاليتها ومعتقداتها الشخصية.

فرح بسيسو في دور يسرا نجار (الأم المتفانية لـ مو وسمير نجار)، تتمتع بسرعة البديهة، الذكاء، وفي الأوقات الصعبة تلعب الدور القوي والأساسي في الأسرة. على الرغم من كل الصعوبات والمحن التي واجهتها، ازدادت قوة يسرا عبر تركيزها على الأشياء التي تهمها: عائلتها، الله، وبرنامج الألعاب والمسابقات الأمريكي The Price is Right.

عمر علبة (Limetown, A Hologram for the King) في دور سمير نجار، الأخ الأكبر الرائع لـ "مو"، والذي يتمتع ببراءة طبيعية وحب كبير للقطط. يعاني سمير من مشكلة التأقلم مع المجتمع بسبب مخاوفه الداخلية وبرغم ذلك سمير لديه رغبة في الاستقلالية والحب.

توبي نويجوي في دور Nick، أقدم أصدقاء مو وأكثرهم ولاءً. بعد قضاء فترة الشباب واقعاً في مشاكل عديدة مع "مو"، قرر Nick البحث عن حياة أكثر استقراراً وهدوء، ولكن رغبته في البقاء بجانب صديقه دائماً لا تعني وجود حياة هادئة مثل ما يريد.