"بره المنهج " في عرض عالمي أول بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقام العرض العالمي الأول لفيلم بره المنهج للمخرج عمرو سلامة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (6 - 15 ديسمبر) وذلك بعد اختياره فيلم ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي المقامة في مدينة جدة التاريخية.

بره المنهج دراما تمس القلب عن نور الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

الفيلم بطولة النجم ماجد الكدواني بالاشتراك مع النجمة روبي والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر. مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومن إنتاج Lagoonie Film Production وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أول مهرجان سينمائي دولي يقام في المملكة العربية السعودية، ويهدف ليكون ملتقى صناع الأفلام والفنّانين والجماهير بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع السينما والنجوم من مختلف دول العالم، وذلك فضلا عن الورش والندوات المقامة ضمن فعالياته.