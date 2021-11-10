“شاهدوني وأنا أنمو”.. ياسمين صبري تُثير الجدل حول حملها بطفلها الأول من أحمد أبو هشيمة ..هذا ما فضح سرّها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 05:47 مساءً - نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مستخدمة خاصية “الستوري”، إلا أن هذه الصورة، حملت الكثير من المعاني خاصة وأنها ذكرت فيها “شاهدوني وأنا انمو”.

وتحوّلت ياسمين صبري إلى حديث روّاد “السوشيال ميديا” ورجّح البعض أن يكون المقصود من هذه الصورة أنها حامل من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خاصة وأن داخل الصورة، “ضوء” يخرج من بطن أنثى، وإنهالوا بتعليقات التبريك، متمنين أن يكون هذا الأمر حقيقيًا وأن لا يكونوا قد تكهنوا بشكل خاطئ.

تجدر الإشارة إلى أن شائعة حمل ياسمين صبري من احمد ابو هشيمة تلاحقها منذ زواجهما العام الماضي 2020.

الجدير بالذكر، أن صبري كانت قد أثارت الجدل بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لها تظهر ارتداءها الحجاب، الأمر الذي شكل ضجة واسعة بين الجمهور، حيث بدأت التحليلات تنطلق حول امكانية اعتزالها وارتدائها الحجاب، وغيرها من الأقاويل.

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وما بين الهجوم والسخرية من ياسمين صبري و ظهورها بالحجاب داخل مسجد، إضافة إلى إعجاب الفنانات من بينهم الفنانة وفاء عامر، والتي لم تكتفي بوضع تعليق قلوب على الصور التي نشرتها ياسمين، بل ردت على تعليق إحدي المتابعات حينما سخرت من إيمان الأخيرة، بعد إثارة غضبها، حيث ردت نيابة عن ياسمين التي لم ترد أو تنشر أى صور فيديوهات حول تواجدها في تركيا.

وقامت إحدى المتابعات تدعى ضحى عدنان للتعليق على الصور التي نشرتها ياسمين صبري قائلة: “الله يقوي إيمانك يا شيخة”، لترد عليها وفاء عامر: “وانتي مالك.. تعرفي إيه عن ربنا”، إضافة إلى تكرار هذا التعليق من قبل عدد من المتابعين في محاولة للسخرية من الصور، خاصة وأنها ارتدت الحجاب فقط من أجل دخول المسجد واحتراماً لقدسية المكان.

ياسمين صبري بالحجاب

يُذكر أنها لم تكن المرة الأولي التي تظهر فيها ياسمين صبري بالحجاب، حيث ظهرت على الشاشة من خلال برنامج “خطوات الشيطان”، كانت تؤدي شخصية فتاة محجبة، وفي عام 2019 نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على “سناب شات”، وظهرت وهي ترتدي الحجاب وتسأل جمهورها إذا كانت تشبه المصريات بالحجاب، ولكن صديقتها شبهتها بـ السوريات واللبنانيات، ولكن ياسمين قالت إنها تشبه السعوديات ووجهت لهن التحية خلال الفيديو، قائلة: “ملامحي قريبة للسعودية أحسن ناس”.

كما نشرت في شهر مارس الماضي، مقطع فيديو لها وهي ترتدي عباءة خليجية وحجاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “انستجرام” وذلك أثناء تواجدها في مدينة دبي الإماراتية…إضغط هنا وشاهدها الآن!

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