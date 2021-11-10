كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 05:47 مساءً - كشف الفنان ” رامي صبري ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن عزمه الطعن على تقرير الطب الشرعي حول ملابسات وفاة شقيقه ” كريم صبري ” مؤكدا على أنه لن يتنازل عن حق أخيه .
فكتب رامي صبري في منشوره : ” أول مرة اكتب بوست مش فني اسف .. تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية ” .
وتابع : ” اللي فاهم إن حق كريم هيروح يبقي بيحلم وميعرفنيش .. هاخد حقه وبالقانون .. وفي عهد رئيسنا المحترم سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون ” .
وأضاف رامي صبري متوجها بالحديث إلى شقيقه الراحل : ” أخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك .. الله يرحمك ويغفرلك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يطعن على تقرير الطب الشرعي حول وفاة شقيقه ويعلق : ” اقسم بالله حقك هجبهولك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.