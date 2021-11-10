رامي صبري يطعن على تقرير الطب الشرعي حول وفاة شقيقه ويعلق : ” اقسم بالله حقك هجبهولك “

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 05:47 مساءً - كشف الفنان ” رامي صبري ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن عزمه الطعن على تقرير الطب الشرعي حول ملابسات وفاة شقيقه ” كريم صبري ” مؤكدا على أنه لن يتنازل عن حق أخيه .

فكتب رامي صبري في منشوره : ” أول مرة اكتب بوست مش فني اسف .. تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية ” .

وتابع : ” اللي فاهم إن حق كريم هيروح يبقي بيحلم وميعرفنيش .. هاخد حقه وبالقانون .. وفي عهد رئيسنا المحترم سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون ” .

وأضاف رامي صبري متوجها بالحديث إلى شقيقه الراحل : ” أخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك .. الله يرحمك ويغفرلك ” .