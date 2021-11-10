شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي توثق حسابها على فيس بوك وتتخذ إجراءات مع حسابات تنتحل اسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الفنانة نرمين الفقي صفحتها الرسمية على موقع"فيسبوك"، بعد تعرضها لنشرالكثير من الشائعات بسبب الحسابات المزيفة التي تنتحل أسمها، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية مع هذه الصفحات، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"تم توثيق الصفحة الوحيدة ليا على فيسبوك وسيتم اغلاق باقي الصفحات وأخذ كل الإجراءت القانونية لكل الصفحات المنتحلة شخصيتي".



حساب نيرمين الفقي



نيرمين الفقي

وحققت النجمة نيرمين الفقي نجاحا كبيرا عقب عرض حكاية "ع الهامش" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، مشيرة إلى أنها تلقت عدة رسائل تشبه القصة التي تم تناولها بالمسلسل، وتحاول مساعدتهم، وهى بالفعل قصة واقعية متواجدة في الحياة، حيث يتم طرح المشكلة وطلب حل لها، مردفة: "كنت شغوفة جدا لقراءة الورق حتى النهاية، وعشت القصة وشوفت ستات كتير تمر بالظروف دى ومكنتش عاوزة تكون النهاية دى إطلاقا".

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.