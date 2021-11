شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ساحر الموسيقى الهندية A.r rahman الذي يكرمه مهرجان القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم المؤلف الموسيقي الهندي A.r Rahman في دورته الـ 43، وهو مؤلف موسيقي وملحن هندي من مواليد عام 1967، تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime.

حصل A.r rahman على عدة جوائز عالمية كجائزة جرامى لأفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية، وجائزة البافتا لأفضل موسيقى فيلم.

يشرف علي أوركسترا الفردوس، وهي الأوركسترا الرائدة التي تجمع بين أعضائها 50 موهبة من العازفات الموسيقيات والذي شارك في معرض اكسبو في دبي.

باع A.r rahman وفقًا لتقدير هيئة الإذاعة البريطانية ، أكثر من 150 مليون نسخة من أعماله التي تتألف من موسيقى من أكثر من 100 مقطع صوتي وألبوم.

قدم العديد من الأعمال منها موسيقي فيلم مليونير متشرد أو Slumdog Millionaire، والذي نال عنه جائزة الأوسكار، و Lagaan: Once Upon a Time in India و Jodhaa Akbar وغيرها من الأعمال الهامة ونال 2 من جوائز Broadcast Film Critics عن أفضل أغنية في 127 Hours وأفضل ملحن عن Slumdog Millionaire ، حيث نال 121 جائزة و99 ترشيح لعدد من الجوائز الهامة .

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).