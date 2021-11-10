شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ورضا البحراوى يقدمان الأغنية الدعائية لفيلم على ربيع الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمود الليثى من تصوير أغنيته الجديدة "يسبونى"، التى يشارك فيها معه الغناء المطرب الشعبى رضا البحراوى، من كلمات ملاك عادل، وألحان الليثى وتوزيع إسلام شيبسى، والأغنية سوف يتم ضمها لفيلم "زومبى على جنبى"، بطولة عمرو عبد الجليل وعلى ربيع وكريم عفيفي وهاجر أحمد.

وكان المطرب محمود الليثى قد طرح بمشاركة المطربة اللبنانية مايا دياب أغنية منذ فترة قريبة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

واقتحم المطرب الشعبى محمود الليثى عالم المهرجانات الشعبية بطرح أحدث أعماله الغنائية التى تحمل اسم "رجولة برجولة"، فى عيد الأضحى الماضى، والتى يغلب عليها طابع المهرجانات، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو.