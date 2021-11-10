شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة بعد عودتها لزوجها: "مالناش غير بعض والشيطان شعللها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة منة عرفة لـ"الخليج 365"، إنها بالفعل عادت لزوجها المنتج الشاب محمود المهدى، حيث علقت قائلة:" الحمد لله إحنا ما لناش غير بعض، وكان خلاف زى أى خلاف بين أى اتنين مخطوبين أو متجوزين والشيطان دخل شعللها زيادة وأنا زعلانة من الناس اللى شمتانة حسبى الله ونعم الوكيل في الشمتانين وربنا يبعدهم عننا.

وأضافت منة فى تصريحاتها قائلة:"أنا بصراحة زهقت من الناس دى ونفسيتهم السوداء وبقولهم كفاية بقى أرحموا نفسكم وأبعدوا عننا والناس اللى بتفتكر إننا بنعمل خدعة بقولهم أرحمونا بقى من كلامكم وإحنا مش محتاجين ندور على التريند بالشكل الوحش ده".

وكانت والدة الفنانة منة عرفة قد كشف منذ قليل لـ"اليوم السابع"، عن إزالة الخلاف الذى وقع بين ابنتها وبين زوجها المنتج الشاب محمود المهدى، وتم انتهاء الخلاف وتصالحا وعادت الأمور لطبيعتها بينهما، معلقة: "الخلاف كان بسيط جدا والحمد انتهى على خير".