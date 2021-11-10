شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يقرر الطعن على تقرير الطب الشرعي لوفاة شقيقه :"هاخد حقه بالقانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم رامي صبري تقديم طعن علي تقرير الطب الشرعي لوفاة شقيقه كريم، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"أول مره اكتب بوست مش فني ..تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية".

وتابع :"اللي فاهم إن حق كريم هيروح يبقي بيحلم وميعرفنيش هاخد حقه وبالقانون.. وفي عهد رئيسنا المحترم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون".

وأختتم كلامه قائلا :"اخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك . الله يرحمك ويغفرلك".



رامي صبري

ورحل عن عالمنا كريم صبرى شقيق المطرب رامى صبرى يوم الأحد 11 يوليو، إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم عمرو دياب و تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وإليسا وأصالة وإيهاب توفيق وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.

وطرح النجم رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وكتب رامى صبرى فى بداية الأغنية بأن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.

وكشف النجم رامى صبرى عن تفاصيل أغنيته الجديدة التى تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبرى، والتى قدمها على طريقة الديو وتحمل اسم "حالة اكتئاب"، قائلاً: "حضرنا للأغنية الفترة اللى فاتت من بعد وفاة أخى الغالى".

وأضاف النجم رامى صبرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت دايمًا بقول لكريم إننا نغنى مع بعض ولكن كان بيرفض الأمر تمامًا والسبب أنه عاوز يغنى أول أغنية من غير مساعدتى له وده كان من وجهة نظره اللى ماكنتش مقتنع بيها".

وتابع رامى صبرى: "كنت دايمًا بسيبه براحته لحد لما توفى وكانت صدمة ليا وللجميع لأنه كان غالى عليا وعلى كل الناس، فقررت أنزل الأغنية اللى كنت عايز أغنيها أنا وهو ولكنه ماكنش راضى تمامًا".

واستكمل رامى صبرى: "الأغنية سجلها كريم بصوته وهى من ألحانه وكلمات عبير الرزاز وتوزيع محمد عاطف الحلو وميكس وماستر هانى محروس، وكان انتهى تمامًا من تسجيلها وأنا قررت أسجل أجزاء منها بصوتى وأقدمها زى ما كان نفسى تتعمل على طريقة الدويتو وأهديها لروح أخى كريم الغالى، مختتمًا حديثه: ربنا يرحمه ويصبرنا أنا وووالده ووالدته وإخوته على عدم وجوده وسطنا".