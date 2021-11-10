شكرا لقرائتكم خبر عن مرام تستعين بقبيلة الماساى التنزانية فى تصوير كليب "سهّار الليل" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة مرام كليب أغنية "سهّار الليل"، من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان باهر جمال، وتوزيع حسين جمال، ومن جانبها قالت مرام إنها محبة للثقافة الأفريقية، وتحاول طوال الوقت أن تدمج في أغانيها بين أكتر من ثقافة افريقية، ففي أول أغنية "حبيبي تعال" كانت الأغنية من الفولكور السوداني، ولها توزيع نوبي مصري، أما الأغنية سهّار الليل، فالكلمات مصرية، أما التوزيع الموسيقى فينتمي لشرق افريقيا.

وعن تصوير الكليب قالت مرام، منذ 3 سنوات قامت بزيارة لتنزانيا، وأحببت ثقافة البلد كثيرا، وتمنيت تصوير فيديو كليب، وعندما سمعت أغنية سهار الليل، سافرت مع المخرج الأردني إبراهيم العتيبي إلى تنزانيا في جزيرة زنجبار، وقاما بتصوير الأغنية هناك.

وأضافت مرام، أن أجواء التصوير كانت متعبة، ولكنها مضحكة وممتعة، حيث تم التصوير علي مدار يومين، في مزرعة مع قبيلة الماساي، وهي من أشهر القبائل الافريقية، وشارك من القبيلة أشخاص حقيقيون في الكليب.

قصة الكليب تدور عن فتاة تعيش حياة بسيطة في مزرعة، وتحب الرقص ولا تكف عن الغناء حتى وهي تقوم بالأعمال المنزلية، وهو ما يثير غضب والدتها.

وتقول كلمات الأغنية:

يا سهّار الليل

داري يا ليل

يا ما طال الليل

فضّاح يا ليل

عبيت يا نهار في جيوبي مرار

فضيت بالليل

يا سهّار الليل

داوي يا ليل

يا حبيبي

كل واحد شاف كتير

تشتكيلي

والنهاية كله خير

قوم تعالى

والله حاسة الليلة غير

عايزة أغني

عايزة أرقص للحياة

يا ليل يا ليل يا ليل

داوي يا ليل

أحلى حاجة

لما بتمايل كده

بلقى روحي

بين إيديك بالشكل ده

كلمة مني

كلمة منك قول كده

بنسى بنفسي

وافتكر حب الحياة

يا سهار الليل

داري يا ليل

يا ما طال الليل

فضاح يا ليل

عبيت يا نهار في جيبوبي مرار

فضيت بالليل

يا سهار الليل

داوي يا ليل داوي يا ليل

سبق وطرحت مرام أغنية حبيبي تعال كلمات و ألحان من الفلكلور السوداني وتوزيع و يكس و ماستر مو الشاعر وحققت نجاح كبير لتقديمها لون مختلف علي مستوي الموسيقي والغناء وحقق الكليب ما يقارب من 7 مليون مشاهدة.