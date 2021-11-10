شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: "أم العيال" مش حكايتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المؤلف عمرو محمود ياسين على توضيح أن حكاية أم العيال من مسلسل زى القمر ليس من تأليفه كما يردد البعض، وكتب عمرو، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" بعض الناس مختلط عليها الأمر متصورين إن حدوتة "أم العيال"، بمسلسل "زى القمر"، من تأليفى يمكن عشان أحد أبطالها محمود ياسين جونيور، لكن فى الحقيقة هى تأليف المؤلف المتميز عمرو الدالى.



عمرو محمود ياسين

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.

مسلسل "زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و "عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وتعرض حالياً "حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى.