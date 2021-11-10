شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يصل العراق لإحياء حفلين غنائيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم اللبناني مروان خورى، العراق وشارك جمهوره فيديو في المطار لحظة وصوله لإحياء حفلين غنائيين، في بغداد، الأول يوم الخميس المقبل 11 نوفمبر الجارى في مدينة بغداد، أما الحفل الثانى فسيكون يوم السبت 13 نوفمبر بمدينة أربيل، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى الدول العربية.

وتألق النجم اللبناني مروان خوري، الاثنين الماضى، بحفل غنائي كبير على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، بدأها بأغنية "هوا يا هوا" وبعدها قدم عددا من أغانيه منها: "كل القصايد" و"مهلا على قلبي" و"حط النقط" و"يارب" و"كمل حياتك" و"قصر الشوق" و"بتمون" و"الدلعونا"، وقدم اغاني للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب منها "هان الود" و"لما انت ناوي".

وقال مروان خوري إنه سعيد بالغناء للمرة الثامنة في مهرجان الموسيقي العربية، ووجه الشكر لكل القائمين عليه.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خوري.