شكرا لقرائتكم خبر عن بيع قسم VFX Tech الخاص بتقينات جرافيكس الأفلام بـ 1.625 مليار دولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن بيع قسم VFX Tech التابع لشركة Weta Digital بقيمة 1.625 مليار دولار لصالح شركة Unity العالمية، ضمن أضخم عمليات البيع هذا العام، حيث ان قسم VFX هو الأفضل فى عالم تقنيات الجرافيكس الخاص بالافلام.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمين على الشركة نجحوا فى بيع قسم VFX Tech لصالح شركة Unity بقيمة 1.625 مليار دولار، وتعمل Unity Software ، على تطوير قسم التنكولوجيا لديها خلال الفترة الأخيرة، وتحسين نظام الألعاب ثلاثية الابعاء.

ونجح قسم VFX Tech التكنولوجي، مسبقاً فى انتاج الكثير من الشخصيات منها شخصية Gollum فى سلسلة The Lord of the Rings، وشخصية سيزر فى سلسلة The Planet of the Apes وشخصيات وإعدادات من مجموعة كبيرة من الأفلام الأخرى متاحة للمبدعين في جميع أنحاء العالم.

وعلى جانب آخر، أعلنت الشبكة المنتجة للمسلسل الجديد The Lord of The Rings، عن انتهاء تصوير العمل، والبدء فى مونتاجه استعدادا لعرضه 2 سبتمبر 2022، وحتى الآن لم تعلن الجهة المنتجة عن اسم الجزء الأول الذى سيتم طرحه به، خاصة أن المسلسل سيضم عدة أجزاء.

ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، سيتم إصدار حلقات المسلسل الجديد بشكل أسبوعى في أكثر من 240 دولة ومدينة حول العالم، بالإضافة إلى ذلك طرحت الشبكة المنتجة صورة من الحلقة الأولى، لتشويق منتظرى العمل.