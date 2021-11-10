شكرا لقرائتكم خبر عن دموع وكانيولا..عارضة الأزياء بيلا حديد: وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، على توثيق لحظاتها الصعبة التى تعيشها حالياً، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى تضع الكانيولا الطبية فى يديها لتبرز لحظاتها الطبية العصيبة التى تعيشها، بالإضافة إلى دموعها التى تزرفها.

ووجهت حديد رسالة لـ ويلو سميث، ابنه النجم العالمي ويل سميث، قائلة "أحبك وأحب كلامك، لقد قللت من شعوري بالوحدة وهذا هو السبب في أنني أرغب في نشر هذا الشعور بالتفكير بأنك جيد بما فيه الكفاية أو أنك غير آمن بشأن فنك، أمر طبيعي، كل البشر مختلفون، كل إنسان لديه شيء خاص وفريد ​​ليقدمه"، وأضافت حديد "وينسى الناس أن كل شخص يشعر بأنه ضائع، مرتبك ، غير متأكد حقًا من سبب وجودهم هنا، وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية".



عارضة الازياء بيلا حديد تظهر بالكانيولا



حديد فى احدث ظهور لها

وعلى جانب آخر، ألغى شقيقا عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، بيلا حديد وأنور حديد، متابعتهما لزين مالك على إنستجرام وسط تقارير تفيد بأنه تعدى بالضرب على والدتهما يولاندا حديد، كما قامت النجمة العالمية دوا ليبا صديقة أنور حديد بإلغاء متابعة زين مالك، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

فيما طالبت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد باحترام خصوصيتها وخصوصية عائلتها فى أول رد فعل لها عقب أخبار انفصالها عن صديقها ووالد ابنتها المغنى العالمى زين مالك، إثر ضربه والدتها يولاندا حديد فى شجار الأسبوع الماضى.



عارضة الازياء بيلا حديد



دموع بيلا حديد فى احدث ظهور لها