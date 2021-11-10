شكرا لقرائتكم خبر عن ركبوا التريند بخبر الطلاق.. تفاصيل عودة منة عرفة لزوجها بعد انفصال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الثنائى منة عرفة ومحمود المهدى الجدل خلال اليومين الماضيين بعد إعلان انفصالهما المفاجئ قبل أقل من 5 أسابيع على عقد قرانهما، ما دفع البعض لتوقع رغبتهما "ركوب التريند" بخبر الانفصال، حيث جاء الصلح بعد أقل من 48 ساعة.

ودعم وجهة النظر التى تؤكد بأن الثنائي لم ينفصلا ولكن يريدان شغل السوشيال ميديا بأخبارهما استمرار كل منهما في متابعة الآخر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يحذف أحد أى منهما الصور و الفيديوهات التي تجمعهما من حساباتهما.

كما أكد المهدي ذلك بمنشوره الأخير عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام"، حيث وجه رسالة غير مباشرة تؤكد عودته لمنة عرفة، حيث قال:"ثقة فى الله لأهل الطليقة التانية فرحتكم مش هتكمل".



محمود المهدي

وبعد ذلك بساعات قليلة كشفت والدة الفنانة منة عرفة لـ"الخليج 365"، عن إزالة الخلاف الذى وقع بين ابنتها وبين زوجها المنتج الشاب محمود المهدى، وتم انتهاء الخلاف وتصالحا وعادت الأمور لطبيعتها بينهما، معلقة: "الخلاف كان بسيط جدا والحمد انتهى على خير".

وكانت الفنانة منة عرفة، أكدت انفصالها عن زوجها محمود المهدي، فى استوري نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".