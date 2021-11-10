شكرا لقرائتكم خبر عن "تجيش نعيش" و"المال والبنون" و"متمنعوش الصادقين".. أغانى علي الحجار اليوم بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة cbc حفل النجم على الحجار، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، اليوم، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

يقدم "الحجار" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته، مثل "تجيش نعيش"، و"زي الهوا"، و"إزاي تكون إنت"، و"غوايش"، و"المال والبنون"، و"متمنعوش الصادقين"، و"بوابة الحلواني" وغيرها العديد من الأغنيات، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

كانت قناة cbc قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.