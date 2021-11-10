شكرا لقرائتكم خبر عن والدة منة عرفة تكشف تفاصيل الصلح بين ابنتها وزوجها محمود المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت والدة الفنانة منة عرفة لـ"اليوم السابع"، عن إزالة الخلاف الذى وقع بين ابنتها وبين زوجها المنتج الشاب محمود المهدى، وتم انتهاء الخلاف وتصالحا وعادت الأمور لطبيعتها بينهما، معلقة: "الخلاف كان بسيط جدا والحمد انتهى على خير".

وكان محمود المهدى قد أعلن عن غضبه من رسائل الشماتة بعد انفصاله عن الممثلة منة عرفة، مؤكدا إنه سيكشف تفاصيل الانفصال الحقيقية قريبا، وكتب عبر خاصية ستورى بموقع "إنستجرام":"الطب زرع كل حاجة ما عدا الضمير.. للأسف كمية الشماتة فى الرسايل تخوف بجد، كل واحد بيألف ويتخيل على مزاجه وناس فرحانة وقرايب وأصحاب".

وتابع :" محدش فرح لما ارتبطنا بالطريقة دى وفيه ناس لسة عندها إحساس أنا بشكرهم على رسايلهم هيتم توضيح الأسباب الحقيقية.. ثقة فى الله لأهل الطليقة التانية فرحتكم مش هتكمل".

وفي رسالة أخري عبر حسابه كتب :"في رسايل مليانة حقد و فرح وشماتة متتخيلش انها من انسان والله .. بس كل واحد قال كلمة تترد فيه ان شاء الله".