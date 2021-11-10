شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب لليوم السابع:بصور مسلسل ولا صحة للأخبار المتداولة عن سفرى للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان الكبير لطفى لبيب صحة الأخبار المتداولة عن سفره لأمريكا فى رحلة علاجية بعد تدهور صحته، وقال الفنان الكبير فى تصريحاته لـ"الخليج 365": مندهش من الأخبار المغلوطة التى يتم تداولها عنى، حاجة غريبة جدا أنا لا سافرت ولا اتحركت والحمد لله بخير.

وأوضح الفنان الكبير أنه يستكمل حالياً تصوير حلقات حكاية " ويبقى الأثر"، من مسلسل "إلا أنا"، ويجسد فيه دور رجل كبير جار بطلة العمل نجلاء بدر يهتم بها ويقف بجوارها، والمسلسل من تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى.

وكانت بعض المعلومات المنتشرة على السوشيال ميديا أشارت إلى سفر الفنان الكبير فى رحلة علاجية إلى أمريكا.

وتأتى مشاركة لبيب في مسلسل إلا أنا لتنفى ما تم تداوله عن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، حيث أكد الفنان الكبير لطفى لبيب أن الفنان لا يستطيع أن يعتزل الفن ، وأنه كان قبل مرضه يعمل لما يقرب من 20 ساعة يومياً ويشارك فى العديد من الأعمال الفنية، لكنه حالياً وبعد إصابته بالجلطة لا يستطيع أن يعمل بنفس المجهود، ولكن يمكنه أن يشارك فى الأعمال الفنية التى تتناسب مع حالته الصحية ولا تحتاج إلى مجهود كبير.

وأوضح الفنان لطفي لبيب فى تصريحات إعلامية : " أقدر اشتغل على قد طاقتي، والمخرج اللى يقولى تعالى ويستغل طاقتي البسيطة أوافق، ومفيش ممثل بيعتزل في الدنيا ولكن فيه إمكانيات صحية قادر أو غير قادر أو على قدى.. وأنا أذكر الفنان كمال الشناوي عمل مسلسل وهو على كرسي متحرك، فعادي إن حالتى الصحية مش زي الأول وعارف إني أصبت بجلطة حددت إمكانياتي، فبشتغل لو جالى شغل على قدى".

وأكمل: "أنا بحب التمثيل إلى جانب إني بحب الناس و بعشق جمهوري، فصعب أنسحب بهذا الشكل"، فيما طمئن جمهوره على صحته قائلا: "أنا كويس وبعمل علاج طبيعي على قدمي، وبيحصل تحسن وكل حاجة ولكن أنا مش زي زمان".