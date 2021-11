شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل العالمى دين ستوكويل عن عمر يناهز 85 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وكيل أعمال دين ستوكويل، الممثل الأمريكي المعروف بدوره في مسلسل الخيال العلمي "Quantum Leap"، وفاته عن عمر يناهز 85 عامًا، وفقًا لما ورد في BBC، وأفادت عائلة دين ستوكويل أنه توفى في منزله يوم الأحد لأسباب طبيعية، وجاء في بيان صادر عن فريق الدعاية الخاص به ما يلي: "أمضى دين ستوكويل حياته في التنقل بين الشهرة وعدم الكشف عن هويته، وبسبب ذلك، عندما كان لديه وظيفة، كان ممتنًا، موهوب للغاية، ولديه نفس القلب النقي دائمًا، كان يحب التمثيل والضحك ولعب الجولف"، وكشفوا أيضًا أنه كان محبًا للفن جدًا، وترك بصمة وتأثيرًا كبيرًا في المجال ولدى الجمهور.



وفاة الممثل العالمي دين ستوكويل



وفاة دين ستوكويل

من جانبهم، أعرب نجوم الفن وأصدقاء دين ستوكويل عن خالص حزنهم لرحيل النجم الكبير ورفيق مسيرتهم المهنية، على حد تعبيرهم، وقدموا خالص التعازي لأسرته ومحبيه، حيث قالت الممثلة الأمريكية ليديا كورنيل في تغريدة: "ارقد بسلام دين ستوكويل، كان ممثلًا رائعًا، وكان دائما لديه بريق من الفكاهة في عينيه"، وأضافت أنها تشرفت بالعمل معه، وكتب الممثل الأمريكي روس تامبلين في تغريدة على حسابه على تويتر: "صديقي القديم، والأب الروحي لابنتي، فنان لامع وأب محب"، وأوضح أنهما بقيا قريبين حتى أنفاسه الأخيرة.

ولد دين ستوكويل في 5 مارس 1936 في عائلة من الفنانين في لوس أنجلوس، وبدأ مسيرته المهنية كممثل طفل وظهر لأول مرة في فيلم "Valley of Decision" في عام 1945، وفي عام 1988، تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن أدائه كرئيس للمافيا توني روسو "النمر" في فيلم Married to the Mob، وقال ستوكويل عن هذا الدور: "لقد شعرت للتو أن هذا الجزء كان مثاليًا بالنسبة لي، وكان لدي طريقة للتعامل معه، اعتقدت أنه كان مناسبًا تمامًا، وانتهى الأمر على هذا النحو"، واعتزل التمثيل عام 2015.