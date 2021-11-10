شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايتى مع الزمان" الحلقة 9 .. ترصد خطأ الآباء بالانشغال عن الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من حدوتة "حكايتى مع الزمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"،بطولة ميرفت أمين والفنان الراحل أحمد خليل، أحداثاً مختلفة، حيث بدأت الحلقة بوفاة والدة ميدو ماهر، وإقامة عزاء لها، وعقب انتهاء العزاء، حاول أحمد خليل أن يتصالح مع طليقته ميرفت أمين، إلا أنها رفضت، وقالت له "روح أتجوز زى ما أنت عاوز".

كما حاول زياد – حازم إيهاب، أن يقول لابنة عمه نسمة - رضوى جودة، أنه يحبها هي، وليست خطيبته، ولكنها أكدت له إنه لم يستقر على شيء، ولم يأخذ قرار بشأن خطيبته القديمة، وأكدت له، أن ما يفكر فيه والجمع بين الاثنين ليس عادلا.

كما شهدت الحلقة، حديث حزين بين سمر – رحاب عرفة، وبين والدها ووالدتها، حيث شرحت لهم ما عانته طوال فترة زواجها، وأنهم فضلوا اشقاؤها عليها في كل التفاصيل، وأكدت لهم أن زوجها رجلا يعتمد عليه، وهو من وقف بجانبها في كل شيء، وبعد تلك الحديث، اعترف عزيز – أحمد خليل أنه وقع في خطأ كبير، عندما ترك أبنائه يعانون في الحياة، وانه انشغل عنهم.

حدوتة "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال ومحد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج أحمد حسن.